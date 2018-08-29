ВСУ более 310 раз нарушили "хлебное" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 310 раз нарушили предыдущее "хлебное" перемирие в Донбассе, погиб один мирный житель, пятеро получили ранения, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 1 июля в Донбассе действовало согласованное контактной группой по урегулированию ситуации в регионе "хлебное" перемирие. В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За период с 1 июля по 28 августа в течение 59 дней украинские силовики 313 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено 3965 различных боеприпасов, в том числе мин и снарядов. Погиб один мирный житель, пятеро получили ранения. Повреждены 152 домостроения", — заявил представитель ДНР в СЦКК.