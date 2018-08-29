Генпрокуратура предъявила обвинения дочери экс-главы УФМС Чечни

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Арестованная в Турции дочь экс-главы УФМС Чечни Седа Дударкаева подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил РИА Новости начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Дударкаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании)", — заявил Куренной.

Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии "среди бандитов". Дудуркаева была супругой боевика террористической группировки "Исламское государство"* Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

В начале июля турецкие СМИ сообщили о задержании женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*. Как заявила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, генконсульство РФ в Стамбуле направило запрос турецким властям в связи с задержанием Дудуркаевой. Она отметила, что Дудуркаева или ее родственники за получением консульской помощи в российские дипмиссии в Турции не обращались.

* Террористическая организация, запрещенная в России.