Турецкая телерадиокомпания прекратила показ американских фильмов о ковбоях

АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Турецкая государственная телерадиокомпания TRT прекратила показ фильмов о ковбоях на фоне кризиса в турецко-американских отношениях, свидетельствует телепрограмма телеканала TRT за последние две недели.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сравнивал проводимую США политику с ковбойскими фильмами.

Американские вестерны телеканал TRT показывал еженедельно по воскресным утрам с 80-х годов. На минувшей неделе очередной ковбойский фильм не демонстрировался, вместо него зрителям показали турецкую киноленту. На 2 сентября также запланирован показ отечественного фильма, при этом из телепрограммы вообще исчезла рубрика "Вестерн".

Оперативный комментарий телерадиокомпании РИА Новости получить не удалось.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.