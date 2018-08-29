Киргизия вручила России ноту в связи с ДТП, совершенным российским военным

БИШКЕК, 29 авг – РИА Новости. МИД Киргизии вручил ноту представителю посольства РФ в связи со смертельным ДТП, совершенным российским военным в киргизском городе Кант, сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
"В связи с ДТП со смертельным исходом, которое совершил военнослужащий Объединенной российской военной базы (г.Кант) Азанов, в министерство иностранных дел Кыргызской Республики был вызван временный поверенный в делах РФ в Кыргызской Республике Чекмазов, а также командующий ОРВБ Янкин. В ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел Кемелова вручила российской стороне ноту МИД с требованиями обеспечить участие военнослужащего Азанова в следственных мероприятиях компетентных органов Кыргызской Республики, а также полное содействие в расследовании ДТП и решить вопросы по выплате компенсации потерпевшим", — сообщили в пресс-службе.
По данным киргизского МИД, на встрече представители РФ сообщили, что "виновный в ДТП Азанов находится под арестом на территории ОРВБ".
Российская авиабаза Кант была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Военнослужащие базы обладают статусом неприкосновенности.