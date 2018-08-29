США прекратили финансирование помощи палестинским беженцам, заявили в БАПОР

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подтвердило прекращение финансовой помощи от США в текущем году, частично освободившуюся нишу займут фонды Саудовской Аравии, ОАЭ, России и Турции, говорится в заявлении агентства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Нам дали понять, что конкретно в этом году нам не стоит ожидать какого-либо финансирования от США, и мы не включили финансирование от США в планы на следующий год", — заявил представитель БАПОР Кристофер Ганнесс.

По его словам, частично нишу заполнят из фондов Саудовской Аравии, ОАЭ, России и Турции.