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Порошенко анонсировал разработку и модернизацию более 20 видов оружия

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (354)
(обновлено: 13:20 29.08.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на военном полигоне. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко на военном полигоне. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разработка и модернизация более 20 образцов вооружения должна быть завершена до конца года.

Пуск украинской ракеты Нептун. Архивное фото
© КБ "Луч"
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"До конца года планируется завершение работ по созданию и модернизации еще более 20 образцов вооружения и военной техники", — написал Порошенко на странице в Facebook в среду.

Ранее Порошенко поручил дипломатам способствовать расширению географии поставок продукции украинского военно-промышленного комплекса.

По данным государственного концерна "Укроборонпром", среди стран, которым Украина поставляла или поставляет вооружение, военную технику или модернизирует военную технику – Индия, Китай. В целом, почти половина экспорта идет в страны Дальнего Востока и дальневосточной Азии, второй рынок — Ближний Восток и Африка, на который приходится до 40% экспорта, на весь остальной мир — 15%.

В пятницу, 24 августа, на Украине праздновали День независимости, в этот день в центре города прошел военный парад. Его репетиции не обошлись без инцидентов. В частности, во время возвращения техники в место дислокации после одной из тренировок зенитная установка "Бук", следовавшая в колонне, врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, в ДТП никто не пострадал. В Минобороны Украины заявили, что проводят служебное расследование.

САУ Богдана
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /
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Также перед генеральной репетицией, в которой принимал участие Порошенко, в центре Киева заглох танк. Как сообщил телеканал "112 Украина", дымящаяся техника простояла на дороге около двух часов, после чего танк эвакуировал приехавший на место КрАЗ.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками "Оплот". Он назвал новые машины бесперспективными и отметил, что они устареют раньше поставок в ВСУ.

Кроме того, в украинской армии периодически происходят ЧП, которые влекут за собой небоевые потери. Так, Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета "Молот" трое военных погибли и девять получили ранения. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета "Молот", в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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