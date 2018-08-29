Порошенко анонсировал разработку и модернизацию более 20 видов оружия

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разработка и модернизация более 20 образцов вооружения должна быть завершена до конца года.Facebook в среду.
Ранее Порошенко поручил дипломатам способствовать расширению географии поставок продукции украинского военно-промышленного комплекса.
По данным государственного концерна "Укроборонпром", среди стран, которым Украина поставляла или поставляет вооружение, военную технику или модернизирует военную технику – Индия, Китай. В целом, почти половина экспорта идет в страны Дальнего Востока и дальневосточной Азии, второй рынок — Ближний Восток и Африка, на который приходится до 40% экспорта, на весь остальной мир — 15%.
В пятницу, 24 августа, на Украине праздновали День независимости, в этот день в центре города прошел военный парад. Его репетиции не обошлись без инцидентов. В частности, во время возвращения техники в место дислокации после одной из тренировок зенитная установка "Бук", следовавшая в колонне, врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, в ДТП никто не пострадал. В Минобороны Украины заявили, что проводят служебное расследование.
Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками "Оплот". Он назвал новые машины бесперспективными и отметил, что они устареют раньше поставок в ВСУ.
Кроме того, в украинской армии периодически происходят ЧП, которые влекут за собой небоевые потери. Так, Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета "Молот" трое военных погибли и девять получили ранения. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета "Молот", в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.