Politico: Маккейн заранее выбрал, кто понесет его гроб на панихиде

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн перед смертью выбрал тех, кто понесет его гроб на церемонии прощания, которая состоится 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона. Об этом сообщило издание Politico.

Политик умер в субботу от рака мозга.

Маккейн при жизни сам занимался планированием своих похорон. Он выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу — младшего, бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти для того, чтобы они несли его гроб на панихиде.

По данным Politico, в апреле общий друг передал Кара-Мурзе-младшему личное сообщение от Маккейна с соответствующим предложением.

"В тот момент у меня не было слов, я был убит горем, был готов расплакаться", — заявил Кара-Мурза изданию.

"Это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить", — добавил он.

Смерть Маккейна

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад. Его похороны пройдут второго сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Ранее стало известно, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

Сенатор от Республиканской партии известен жесткими позициями во внешней политике и репутацией "вольнодумца", который был готов отходить от общепринятых позиций своей партии.

Политики по всему миру выразили соболезнования в связи с кончиной Маккейна. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "глубоко опечален" смертью "великого американского патриота и большого сторонника Израиля". Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сенатора "солдатом и атлантистом", которого будут помнить на родине и в Европе как "смелого и решительного сторонника" альянса.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также выразил соболезнования семье сенатора, отметив, что он был "политиком, приверженным ценностям и своей стране". Президент Всемирного экономического форума норвежский политик Бёрге Бренде и экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп добавили, что Маккейн был "американским героем". Глава МИД ФРГ Хайко Маас пообещал сохранить в памяти голос сенатора США Джона Маккейна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Маккейна "символом американского понятия свободы". "Мне бы хотелось, чтобы свобода и мир, за которые он выступал, установились и на Корейском полуострове, и во всем мире", — заявил он.