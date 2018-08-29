В Китае прокомментировали обвинения США во взломе сервера Клинтон

ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Китай не видит ничего нового в обвинениях США по поводу якобы взлома китайской компанией личного почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и получения секретной информации, Пекин последовательно выступает против любых кибератак, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай выступает против любых видов кибератак, мы считаем, что международное сообщество на основе равенства и взаимного уважения должно прикладывать совместные усилия для обеспечения безопасности киберпространаства", — заявила Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что в обвинениях США "нет ничего нового", при этом подчеркнув, что проблемы кибербезопасности затрагивают интересы всех стран и, соответственно, требуют глобального подхода для их решения.

Ранее Трамп сообщил в своем аккаунте, что считает "большой историей" публикации в СМИ о том, что китайская компания взломала личный почтовый сервер экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Во вторник издание Daily Caller со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания взломала частный сервер Клинтон в ее бытность госсекретарем, получив доступ практически ко всей находящейся там корреспонденции. По словам источников, кибератака на сервер госсекретаря являлась частью разведывательной операции.

Сообщается, что офис генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) обнаружил "аномалию" на сервере Клинтон еще в 2015 году. Представитель спецслужб США отказался называть название компании, но заявил, что оно известно. Другой источник заявил изданию, что фирма не являлась технологической и служила "прикрытием" для правительства Китая.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.