В Ростуризме уточнили число пострадавших в ДТП в Турции россиян‍

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В среду в турецкой Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП. Пострадали 13 человек, сообщили в Ростуризме.

Авария произошла около 5:00 (время совпадает с мск). Об этом сообщили турецкие СМИ . По их данным, автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт, но по дороге столкнулся с грузовиком, из-за чего съехал с дороги. Пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что пострадавшие получают необходимую помощь в медицинских учреждениях Антальи, их жизни ничто не угрожает.

"Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", — сказали в Ростуризме.

В ведомстве также заверили, что находятся на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД и следят за ситуацией.

"Наш сотрудник выехал на место. Мы на связи со страховыми компаниями и жандармерией. Уточняем причины аварии и состояние пострадавших", — заявил представитель генконсульства России.

Позднее пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова рассказали, что пострадавшие туристы получили ранения легкой и средней тяжести.

"Трое из них в настоящее время выписываются, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь. По данным туркомпаний, они также будут выписаны в течение сегодняшнего дня", — сообщила она.

По ее словам, девять пассажиров автобуса от госпитализации отказались и поехали в аэропорт.

"Сотрудники генконсульства выехали к пострадавшим, оказывают им все необходимое содействие. Продолжаем держать ситуацию на контроле", — добавила она.

В начале июля другой автобус с российскими туристами попал в ДТП. Микроавтобус ехал из Мармариса в аэропорт Даламан провинции Мугла и столкнулся с трактором. Тогда шесть российских туристов получили легкие травмы.