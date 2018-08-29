МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Нидерландская полиция задержала мужчину, который подозревается в угрозах убийством крайне-правому голландскому политику и лидеру "Партии свободы" Герту Вилдерсу из-за организации им конкурса рисунков пророка Мухаммеда, говорится в заявлении правоохранительных органов.

"Полиция задержала 26-летнего мужчину на вокзале в Гааге. Причиной ареста стала видеозапись в Facebook, в которой мужчина анонсирует атаку на организатора конкурса рисунков в офисе "Партии свободы", — говорится в заявлении полиции.

По словам правоохранителей, информация об угрозах поступила в понедельник, задержание было произведено утром во вторник.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщает, что задержанный является уроженцем Пакистана, который в последнее время много путешествовал по Европе. Подозреваемый предстанет перед судом в королевстве в пятницу.

В свою очередь Вилдерс в Twitter сообщил, что был проинформирован контртеррористическим подразделением страны о том, что в Нидерланды приехал мужчина с целью совершить его убийство.

© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс © AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс

Ранее в июне политик заявил, что организовывает конкурс рисунков пророка Мухаммеда, победителей которого он объявит в ноябре в офисе партии. Инициатива вызвала критику и осуждение ряда деятелей, в том числе пакистанских властей. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал конкурс "неуважительным" и подчеркивал, что голландское правительство не связано с мероприятием — партия Вилдерса не входит в правящую коалицию страны.

Газета Daily Pakistan в понедельник сообщала, что бывший игрок в крикет Халид Латиф предложил награду в три миллиона пакистанских рупий (около 24 тысяч долларов) за убийство "голландца, который стоит за организацией конкурса".