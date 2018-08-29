Власти Мьянмы отрицают выводы доклада миссии ООН о военных преступлениях

МОСКВА/БАНГКОК, 29 авг — РИА Новости. Власти Мьянмы заявили, что не признают выводы проведенного расследования миссии ООН, в которых заявляется о военных преступлениях высшего руководства армии страны в отношении беженцев-рохинджа, сообщает газета Global New Light of Myanmar.

"Мы не давали представителям миссии разрешение на въезд в Мьянму, поэтому мы не согласны и не принимаем любые резолюции, сделанные Советом (ООН) по правам человека", — приводится в газете заявление представителя правительства У Зо Тхая, занимающего также должность генерального директора департамента Государственного советника Мьянмы и являющегося одним из ближайших помощников Государственного советника, Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, фактического лидера страны.

У Зо Тхай отметил, что правительство создало собственную независимую комиссию для расследования нарушений в отношении рохинджа, которая, по его словам, даст "ответ на лживые обвинения, сделанные агентствами ООН".

Он также сообщил, что власти уже обратились к социальной сети Facebook за разъяснениями по удалению аккаунтов некоторых военных в Мьянме. У Зо Тхай заявил, что социальная сеть имеет большую популярность среди жителей страны и такие меры могут помешать усилиям властей по "национальному примирению".

Он также сказал, что в Мьянме действует эффективная собственная система защиты прав человека, и в стране "не терпят нарушений прав человека", поэтому для каких-то "внешних оценок" ситуации с правами человека в Мьянме нет никаких оснований.

На прошлой неделе стало известно о докладе независимой международной миссии ООН, где сообщалось о существовании достаточной информации, чтобы судить за геноцид в штате Рахкайн высшее руководство армии Мьянмы. Позднее компания Facebook удалила из своих социальных сетей несколько десятков аккаунтов и страниц, связанных с военными этой страны, чтобы предотвратить "распространение ненависти и дезинформации" в отношении Мьянмы.

Документ миссии организации будет официально представлен 18 сентября в ходе очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Составители доклада не были допущены в Мьянму и свое расследование проводили на основе интервью с жертвами и свидетелями, изучая спутниковые снимки, фотографии и видео. В ходе работы эксперты также посетили Бангладеш, Индонезию, Малайзию, Таиланд и Великобританию.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.