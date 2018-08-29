"Ты мерзавец!" Украинские политики устроили потасовку в прямом эфире

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Инна Богословская и экс-министр транспорта и связи, бывший руководитель Запорожской областной госадминистрации Евгений Червоненко устроили драку в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Во время спора Богословская сказала, что не разговаривает на "базарном языке", на что Червоненко ответил, что разговаривает, "когда приходит за деньгами".

Бывший депутат закричала: "За какими деньгами?" и попыталась ударить оппонента по лицу, но тот подставил плечо и ушел от удара. Затем их разняли ведущие.

После этого Богословская и Червоненко обменялись оскорблениями: "Ты мерзавец!", "Сама ты мерзавка!".