В Китае опровергли сообщения о строительстве военной базы в Афганистане

ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Информация о строительстве Китаем военной тренировочной базы в Ваханском коридоре в восточной афганской провинции Бадахшан не соответствует действительности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные военные источники сообщило, что Китай приступил к строительству тренировочной базы для афганских военных, этот проект, как отметил источник, направлен на помощь Кабулу в борьбе с терроризмом.

"Эти сообщения не соответствуют действительности", — заявила дипломат.

В статье газеты также отмечалось, что Китай полностью финансирует этот проект, признавая его "затратным, но стоящим". Комментируя эти сведения, представитель ведомства подчеркнула, что в СМИ появились сообщения о планах Китая построить в Афганистане военно-тренировочную базу и направить туда своих военнослужащих, но "эти сообщения не соответствуют действительности", и все остальные заявления, касающиеся этой темы, также недостоверны.