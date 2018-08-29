Суд вызвал Януковича на несколько судебных заседаний в середине сентября

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на судебные заседания 13, 14, 17 и 18 сентября по делу о государственной измене.

"Оболонский районный суд Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича на 10.00 (совпадает с мск) — 13 сентября 2018 года, 14 сентября 2018 года, 17 сентября 2018 года, 18 сентября 2018 года", — говорится в повестке, опубликованной в газете "Урядовый курьер". Указывается, что Януковича вызывают по делу о госизмене.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.