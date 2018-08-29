В Гватемале создали комиссию по делу о махинациях на выборах президента

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Конгресс Гватемалы во вторник учредил специальную комиссию, которая должна принять решение о начале предварительного следствия в отношении президента страны Джимми Моралеса в связи с возможными финансовыми махинациями на выборах.

Как сообщается на странице конгресса в Twitter, в комиссию войдут пять депутатов.

По данным телеканала Telesur, члены комиссии получат максимум 60 дней, чтобы подготовить отчет и представить его парламенту страны. В течение этого периода они должны выяснить, существуют ли мотивы для лишения Моралеса иммунитета.

Ранее Верховный суд Гватемалы одобрил проведение расследования против президента страны.

В сентябре 2017 года конгресс Гватемалы проголосовал против лишения Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных финансовых нарушений в ходе выборов 2015 года.

#SesiónPlenaria

Congreso elige comisión pesquisidora para conocer antejuicio contra el Pdte. Jimmy Morales. Queda integrada así:

Luis Fernando Montenegro (presidente), Santiago Nájera (secretario),

Fidel Reyes Lee (vocal), Rudy Pereira Delgado (vocal) y Boris España (vocal). pic.twitter.com/L2H3pRfBGU — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) 28 августа 2018 г.

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