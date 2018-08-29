Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило шесть раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР три артснаряда калибра 152 миллиметра и почти 30 мин. В результате обстрела в Докучаевске погиб мужчина.