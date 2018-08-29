Напавшего на дом экс-главы Кассационного суда Армении обезвредил его сын

ЕРЕВАН, 29 авг — РИА Новости. Одного из вооруженных людей, напавших на бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, обезвредил его сын с помощью газового пистолета, сообщает полиция Армении.

Ранее советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян рассказала РИА Новости, что трое вооруженных автоматами людей в масках напали во вторник вечером на особняк Мкуртумяна в селе Дзорахбюр (в 16 километрах от Еревана — ред.), открыв беспорядочный огонь. Она сообщила, что один из лиц, предположительно, совершивших преступление, обезврежен и задержан. Есть пострадавшие. Для определения характера телесных повреждений назначена экспертиза.

"Гор Мкртумян (сын экс-главы Кассационного суда – ред.) сообщил, что он с отцом оказал сопротивление трем вооруженным людям и обезвредил одного из них из газового пистолета "Вальтер", а остальные двое сбежали", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что пойманный в доме бывшего председателя Кассационного суда 42-летний житель города Гюмри Рыженко задержан. Личности двух других участников нападения устанавливаются.

На месте происшествия были обнаружены 16 гильз калибром 7,62 миллиметра, автомат Калашникова, спортивная сумка, в которой были клейкая лента и лом.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и незаконным проникновением в жилище" и "незаконное приобретение и хранение оружия".