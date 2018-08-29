Украина планирует закупить у США системы ПВО‍

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Киев подал в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире радио "Новое Время" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Стоимость одного комплекса составляет 750 миллионов долларов. По словам дипломата, для нужд украинской армии планируется закупить минимум три таких комплекса.

Также он сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, — это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — отметил посол.

Военная помощь

В середине августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. Согласно документу, на военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов (рост на 50 миллионов), что будет включать и поставки "летальных вооружений".

В целом в 2018 году Украина получила от Соединенных Штатов, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на сорок миллионов долларов.

В прошлом году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. В мае в Госдепе сообщили, что ракетные комплексы уже доставили на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от продажи вооружений Киеву, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Украина в состоянии гражданской войны

Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки Вашингтоном поражающего оружия на Украину на руку политикам, не заинтересованным в урегулировании конфликта в Донбассе.

"Отдельной строкой прописаны поставки оружия поражающего действия режиму Порошенко на Украине, в страну, которая фактически находится в состоянии гражданской войны", — заявила она.