В Индии три человека стали жертвами оползня

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает в среду местная полиция.
Как отмечают правоохранители, в настоящее время под завалами в одном из селений в Уттаракханде блокированы пять человек, ведется операция по их спасению. Тела еще трех человек были извлечены из-под обломков ранее утром.
Сезон муссонных дождей, которые, как правило, и являются основной причиной схода оползней, обычно продолжается в Индии до конца сентября.