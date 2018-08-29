В Мьянме вода из прорванной плотины затопила город и главную автотрассу

Девушка на улице во время наводнения в Мьянме. Архивное фото

Девушка на улице во время наводнения в Мьянме. Архивное фото

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Вода из водохранилища, расположенного в центральной Мьянме, прорвала плотину и затопила близлежащий город — районный центр Сва, а также большой участок главной автотрассы страны, соединяющей столицу Мьянмы Нейпьидо с крупнейшими городами – Янгоном и Мандалаем, сообщает в среду в Facebook департамент пожарной службы Мьянмы.

Департамент пожарной службы Мьянмы является основным агентством страны по чрезвычайным ситуациям.

Точные масштабы бедствия пока неизвестны, данные о пострадавших пока отсутствуют. Подразделения департамента пожарной службы, дислоцированные в районе бедствия, приступили к поисково-спасательной операции, говорится в сообщении. Автомобильное движение по трассе Янгон – Нейпьидо – Мандалай перекрыто с обеих сторон затопленного участка, сообщают спасатели.

Сильные сезонные дожди в июле — августе переполнили ирригационные водохранилища и резервуары гидроэлектростанций в Таиланде, Лаосе, Мьянме, Камбодже и Вьетнаме. В результате прорыва плотины строящейся электростанции в Лаосе в июле погибли более 40 человек, более 130 человек пропали без вести и более 7000 человек остались без крова.