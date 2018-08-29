ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе

ДОНЕЦК/КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уже более 70 нарушений нового "школьного" перемирия в Донбассе, вступившего в силу в ночь на среду, призывает стороны конфликта прекратить огонь, сообщил в среду первый замглавы миссии Александр Хуг.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"С 00.01 (совпадает с мск — ред.) СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо выполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения", — цитирует Хуга пресс-служба миссии в Twitter.

При этом в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня сообщили, что за первые три часа со вступления перемирия в силу его нарушений не зафиксировано.

"С момента вступления в силу данного перемирия, с 00.01 до 03.00 (совпадает с мск – ред.), нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.