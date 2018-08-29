У берегов Фиджи и Вануату объявили угрозу цунами

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Угроза возникновения цунами высотой до метра объявлена у берегов двух островов в архипелагах Фиджи и Вануату после сильного землетрясения в Тихом океане, сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Каледонии в среду в 3.51 по времени UTC (6.51 мск). Эпицентр толчков располагался в 212 километрах к западу от острова Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В центре предупреждения сообщили о возможности возникновения превышающих уровень прилива волн высотой от 0,3 до 1 метра.