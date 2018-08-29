Cиловики 115 раз обстреляли ЛНР с начала перемирия, заявили в СЦКК

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики 115 раз обстреляли самопровозглашенную Луганскую народную республику с момента объявления "хлебного" перемирия в Донбассе, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля.

"За период "хлебного" перемирия с 1 июля по 28 августа представительством ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано 115 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ по территории Луганской народной республики", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

По данным СЦКК, при обстреле ЛНР украинские силовики использовали артиллерию калибром 152 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по данным ведомства, по территории республики было выпущено порядка около 115 снарядов, мин и гранат.

"В результате трех обстрелов получили повреждения 7 жилых домов, 3 хозяйственные постройки и школа… Пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — говорится в сообщении.