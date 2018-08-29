РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Малайзии задержали экс-главу внешней разведки, сообщили СМИ

01630
© РИА Новости / В. БирюковПерейти в фотобанкСтолица Малайзии Куала-Лумпур. Архивное фотоСтолица Малайзии Куала-Лумпур. Архивное фото
© РИА Новости / В. Бирюков
Перейти в фотобанк

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Бывший руководитель внешней разведки Малайзии Хасана Абдул Хамид во вторник вечером была задержана в зале заседаний национальной Антикоррупционной комиссии в связи с обвинениями против группы сотрудников аппарата премьер-министра в хищениях средств из фондов для организации парламентских выборов в апреле-мае 2018 года, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star.

Букет цветов с поздравительной открыткой, на которой изображен новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Премьер Малайзии разрешил чиновникам принимать в подарок только цветы и еду

Во вторник газета уже сообщала о задержании семи сотрудников аппарата премьера, включая одного директора департамента, имя которого не называлось.

Организация внешней разведки Малайзии (MEIO) входит в структуру аппарата премьер-министра на правах департамента и официально называется Департаментом исследований при премьер-министре. Хасана Абдул Хамид была до июня этого года генеральным директором этого департамента.

"Мы задержали ее, чтобы допросить", — заявил газете заместитель председателя Антикоррупционной комиссии по оперативной работе Азам Баки, не уточняя, какие именно обвинения могут быть предъявлены Хасане Абдул Хамид в связи с хищениями из избирательного фонда. В начале августа по тому же делу была арестована группа сотрудников департамента безопасности аппарата премьер-министра, напоминает газета.

Наджиб Тун Разак. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
СМИ: экс-премьеру Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег

Бывший шеф внешней разведки Малайзии Хасана Абдул Хамид в настоящее время готовится защищаться в суде от других обвинений: в государственной измене, выдвинутых против нее в июле общественной организацией "Патриот" в связи с письмом, написанным ей директору ЦРУ США Джине Хаспел в начале мая, за пять дней до выборов.

В письме Хасана Абдул Хамид просила помощи США для занимавшего в то время пост премьера Наджиба Разака, называя его "истинным другом Америки", а лидера оппозиции Махатхира Мохамада, у которого были большие шансы на победу – "анти-американистом и антисемитом". Обвинение считает, что, прося помощи у ЦРУ с целью оказания незаконного влияния на исход выборов, бывший гендиректор внешней разведки, тогда еще находившаяся в должности, совершила акт государственной измены. Сама Хасана Абдул Хамид подала заявление в полицию против лиц, опубликовавших в соцсетях ее письмо, отправленное в США с грифом "секретно", по обвинению в нарушении закона о государственных секретах Малайзии. Полиция готовится допросить по этому делу малайзийских дипломатов, работающих в посольстве Малайзии в Вашингтоне, во время их отпусков или после завершения командировок, заявил в начале августа один из руководителей полицейского ведомства страны.

Плакат с изображением бывшего Премьер-министро Малайзии Махатхира Мохамады на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018
© AP Photo / Aaron Favila
Первая за 61 год смена власти в Малайзии: оппозиция победила на выборах

На парламентских выборах в Малайзии в мае этого года победу одержала оппозиция во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом, который после 15-летнего перерыва вернулся в кресло премьер-министра страны в возрасте 92 лет. Коррупционные скандалы, связанные с деятельностью предыдущего кабинета министров во главе с Наджибом Разаком, стали главной причиной поражения на выборах правящей коалиции, находившейся у власти в Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1957 году.

В настоящее время бывший премьер Малайзии Наджиб Разак арестован и находится под следствием по обвинениям в злоупотреблении доверием и отмывании денег.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена