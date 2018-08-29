В Малайзии задержали экс-главу внешней разведки, сообщили СМИ

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Бывший руководитель внешней разведки Малайзии Хасана Абдул Хамид во вторник вечером была задержана в зале заседаний национальной Антикоррупционной комиссии в связи с обвинениями против группы сотрудников аппарата премьер-министра в хищениях средств из фондов для организации парламентских выборов в апреле-мае 2018 года, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star.

Во вторник газета уже сообщала о задержании семи сотрудников аппарата премьера, включая одного директора департамента, имя которого не называлось.

Организация внешней разведки Малайзии (MEIO) входит в структуру аппарата премьер-министра на правах департамента и официально называется Департаментом исследований при премьер-министре. Хасана Абдул Хамид была до июня этого года генеральным директором этого департамента.

"Мы задержали ее, чтобы допросить", — заявил газете заместитель председателя Антикоррупционной комиссии по оперативной работе Азам Баки, не уточняя, какие именно обвинения могут быть предъявлены Хасане Абдул Хамид в связи с хищениями из избирательного фонда. В начале августа по тому же делу была арестована группа сотрудников департамента безопасности аппарата премьер-министра, напоминает газета.

Бывший шеф внешней разведки Малайзии Хасана Абдул Хамид в настоящее время готовится защищаться в суде от других обвинений: в государственной измене, выдвинутых против нее в июле общественной организацией "Патриот" в связи с письмом, написанным ей директору ЦРУ США Джине Хаспел в начале мая, за пять дней до выборов.

В письме Хасана Абдул Хамид просила помощи США для занимавшего в то время пост премьера Наджиба Разака, называя его "истинным другом Америки", а лидера оппозиции Махатхира Мохамада, у которого были большие шансы на победу – "анти-американистом и антисемитом". Обвинение считает, что, прося помощи у ЦРУ с целью оказания незаконного влияния на исход выборов, бывший гендиректор внешней разведки, тогда еще находившаяся в должности, совершила акт государственной измены. Сама Хасана Абдул Хамид подала заявление в полицию против лиц, опубликовавших в соцсетях ее письмо, отправленное в США с грифом "секретно", по обвинению в нарушении закона о государственных секретах Малайзии. Полиция готовится допросить по этому делу малайзийских дипломатов, работающих в посольстве Малайзии в Вашингтоне, во время их отпусков или после завершения командировок, заявил в начале августа один из руководителей полицейского ведомства страны.

На парламентских выборах в Малайзии в мае этого года победу одержала оппозиция во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом, который после 15-летнего перерыва вернулся в кресло премьер-министра страны в возрасте 92 лет. Коррупционные скандалы, связанные с деятельностью предыдущего кабинета министров во главе с Наджибом Разаком, стали главной причиной поражения на выборах правящей коалиции, находившейся у власти в Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1957 году.

В настоящее время бывший премьер Малайзии Наджиб Разак арестован и находится под следствием по обвинениям в злоупотреблении доверием и отмывании денег.