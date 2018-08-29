В центре Манхэттена тысячи пчел атаковали палатку с хот-догами

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка во вторник перекрыла часть улицы в центре Манхэттена после того, как рой пчел напал на торговую палатку с хот-догами, сообщил в Twitter начальник полиции города Джеймс О'Нил.

"Не бойтесь, ньюйоркцы и туристы. Мидтаун Манхэттена "жужжит" о способности полиции Нью-Йорка быть многопрофильной организацией… С роем пчел на Таймс-Сквер мы обращаемся гуманно и безопасно", — говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей распространили фотографии и видеозаписи "нападения". По подсчетам телеканала, палатку атаковали десятки тысяч насекомых.

В результате инцидента, по словам, полиции, никто не пострадал. Специалисты считают, что пчелы покинули старый улей из-за жары в городе, полиция намерена переместить их в новый дом.

I guess #bees enjoy a good #NewYork hot dog as much as I do! So much that they shut down part of Times Square today. Via @ABC pic.twitter.com/3vvFnpcQUN — Dr. Jonathan Kolby (@MyFrogCroaked) 28 августа 2018 г.

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