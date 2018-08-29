На Кипре тысячи учителей вышли на демонстрацию

АФИНЫ, 29 авг — РИА Новости. Более 10 тысяч человек в столице Кипра Никосии участвовали во вторник в демонстрации протеста против реформы образования, сообщает газета "Филелефтерос".

Это была одна из самых массовых акций протеста за последние годы.

Демонстранты — учителя, родители и ученики собрались возле президентского дворца под лозунгами "Нет разрушению государственного образования", "Руки прочь от образования и от школы". Поддержать учителей пришли представители других профсоюзов. Выступавшие резко критиковали правительство и министра образования.

Правительство Кипра намерено провести "рационализацию образования", его основная цель — сократить расходы на образование примерно на 30 миллионов евро и уменьшить количество учителей.

По словам представителей правительства, эти меры были подготовлены после докладов и предложений Всемирного банка и после изучения соответствующих данных ОЭСР об оптимальном использовании людских ресурсов в сфере образования.

Как пишет кипрская пресса, правительство пытается найти сторонников среди некоторых родителей и в церкви. Архиепископ Кипрский призвал федерации учителей ограничить требования, поскольку в стране кризис. До этого церковь призывала создавать больше частных школ.

По мнению обозревателей, продвигаемые в разных странах мира меры ОЭСР являются глубоко реакционными и направлены по сути на уменьшение государственного финансирования, организацию работы школ как предприятий, увеличение учебного времени для учителей и сокращение персонала.

Кипрские учителя заявляют, что реформа разрушает государственную систему образования, они требуют сохранить бесплатное образование.