В Армении вооруженные люди напали на особняк экс-главы Кассационного суда

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Вооруженные автоматами люди напали во вторник вечером на особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, есть пострадавшие, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян.

"Двадцать восьмого августа, примерно в 22.00 (21.00 мск) трое вооруженных автоматами людей в масках проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр (в 16 километрах от Еревана – ред.). В это время в доме находились сам Мкртумян и члены его семьи", — сказала Трузян.

Она отметила, что, по предварительным данным, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь. "Один из лиц, предположительно, совершивших преступление, был обезврежен и задержан. В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено уголовное дело по статьям "разбойное нападение" и "незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов", — отметила Трузян.

По ее словам, есть пострадавшие. Для определения характера телесных повреждений назначена экспертиза. Она сообщила, что позднее будет обнародовано официальное сообщение.

Мкртумян занимал пост главы Кассационного суда с 2008 по 2018 годы.