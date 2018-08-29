В греческом порту завершилась эвакуация пассажиров горящего парома

АФИНЫ, 29 авг — РИА Новости. Эвакуация в порту Пирея пассажиров парома "Элефтериос Венизелос", на котором произошел пожар, завершилась, сообщил замминистра торгового флота Нектариос Санториниос телеканалу Skai.
"К счастью, нет раненых, были только некоторые незначительные инциденты", — сказал замминистра.
Эвакуация продолжалась более двух часов.
"По нашим оценкам, повреждены не все автомобили. Страховые компании судостроительной компании получат компенсацию", — сказал он.
Пассажирский паром "Элефтериос Венизелос" в 22.00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин. Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей. Пассажиров эвакуировали по пожарным лестницам.
По предварительным данным, в гараже загорелся грузовик. Сработала автоматическая система пожаротушения и не дала огню распространиться на все судно.