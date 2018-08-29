Генассамблея ООН проведет встречу, посвященную дню против ядерных испытаний

АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН проведет 6 сентября встречу высокого уровня, посвященную Международному дню действий против ядерных испытаний, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Шестого сентября Генеральная ассамблея ООН соберется на первую встречу высокого уровня, посвященную 29 августа", — сказал Абдрахманов в ходе международной конференции.
Он отметил, что "историческое решение президента Казахстана о закрытии Семипалатинского ядерного полигона было убедительным политическим посланием, которое в конечном итоге способствовало международным усилиям по принятию ДВЗЯИ в 1996 году".