В ЛНР заявили об обстреле со стороны силовиков накануне перемирия

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) накануне вступления в силу "школьного перемирия", сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметра и вооружение БМП", — отметили в Народной милиции ЛНР.

По их данным, в 23.00 во вторник обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново с позиций украинских силовиков в районе населенного пункта Троицкое. Всего было выпущено около 25 мин и снарядов. По предварительным данным, пострадавших нет.

"С 0.00 часов 29 августа обстрелов позиций Народной милиции ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано", — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что в ЛНР строго придерживаются режима прекращения огня.