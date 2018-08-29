Южная Корея не обсуждала с США возобновление военных учений

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Южная Корея не получала от США предложения возобновить совместные военные учения или обсудить это вопрос, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президентской администрации.

Как сообщалось ранее, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не планируют приостанавливать военные учения с Южной Кореей.

Представитель президентской администрации Южной Кореи Ким Ый Гём заявил, что вопрос возобновления учений должен быть решен по договоренности Южной Кореи и США, особенно учитывая нынешнюю ситуацию, касательно денуклеаризации Корейского полуострова.

"На данный момент Южная Корея и США не обсуждали этот вопрос", — приводит его слова агентство.

Говоря о том, было ли с американской стороны предложение обсудить возобновление учений, Ким Ый Гём ответил, что таких предложений не поступало, однако добавил, что отменены лишь те учения, о которых было заявлено.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. После встречи Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. По данным Пентагона, были приостановлены учения "Страж свободы" (Freedom guardian) и другие учения по программе военно-морского обмена, которые планировались в течение следующих трех месяцев.

Традиционно в учениях на Корейском полуострове также принимают участие авиация и флот США из Японии, Гуама и других регионов. Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне.