В Греции на пароме с более чем тысячью человек на борту начался пожар

АФИНЫ, 29 авг — РИА Новости. Пожар произошел на следовавшем из Пирея на Крит пароме, ему пришлось вернуться в порт отправления, с помощью пожарных лестниц эвакуируют более тысячи человек, на данный момент пострадавших нет, сообщает греческое издание "Нафтемпорики".

Паром принадлежит компании ANEK. Пожар начался, по предварительным данным, в гараже — загорелся грузовик.

Пассажирский паром "Элефтериос Венизелос" в 22.00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин.

Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей.

Как сообщила Пожарная служба, паром сопровождали два пожарных судна, в Пирей были стянуты пожарные силы.

Пассажиров высаживают по пожарным лестницам. Виден дым, но, по словам членов экипажа, огонь взят под контроль.

Пожарные намерены тщательно исследовать помещения в гараже, чтобы решить, можно ли опускать аппарель (платформу для спуска с парома).

Ситуация находится под контролем, поскольку сработала автоматическая система пожаротушения, и с места возникновения пожара поднимается только дым. Пассажиры находились в безопасности, они были в кормовой части судна, пишет издание.

Паром "Элефтериос Венизелос" построен в 1984 году, он рассчитан на перевозку 2,5 тысячи пассажиров и 850 машин. По данным компании, длина парома 175,5 метра, ширина — 28,5 метра. Скорость — 21 узел.

ANEK Lines — одна из крупнейших пассажирских судоходных компаний в Греции. Основана в 1967 году, управляет пассажирскими паромами, в основном на линиях Пирей — Крит и Адриатическое море.

В конце декабря 2014 года в Ионическом море недалеко от греческого острова Керкира (Корфу) на пароме "Норман Атлантик", направлявшемся из Греции в Италию, вспыхнул пожар. Пожар возник в грузовом отсеке парома, где располагались автомобили. Во время рейса на борту находились 499 человек, 11 из них погибли. Без вести пропавшими считались до 15 человек.

В Греции после июльского пожара в Восточной Аттике, где погибли 97 человек, были приняты экстренные меры для реорганизации системы гражданской защиты.