При взрыве бомбы на Филиппинах погибли два человека

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жертвами взрыва бомбы в филиппинском городе Исулан провинции Султан-Кударат стали два человека и 36 пострадали, сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере 34 человека пострадали при взрыве бомбы на рынке Филиппин.

Представитель полиции Исулана Селестино Дэниел заявил, что бомба, скорее всего, была размещена под мотоциклом, припаркованным рядом с рынком.

Глава миссии Красного Креста на Филиппинах Ричард Гордон ранее сообщил, что "бомба взорвалась на ночном рынке напротив ресторана Carlitos в городе Исулан, провинции Султан-Кударат в 20.35 по местному времени (15.35 мск)". Пострадавших доставили в больницы.