Порошенко заявил, что Россия уже начала "вмешиваться" в выборы на Украине

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Петр Порошенко в ходе совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины заявил, что Россия уже активно вмешивается в выборы через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности", — заявил президент.
Он также подчеркнул, что Россия "уже хорошо набила себе руку", якобы вмешавшись в референдум по ратификации Соглашения об ассоциации в Нидерландах и референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.
Кроме того, Порошенко планирует привлечь специалистов из других стран к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс.