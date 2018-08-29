В Южной Корее находятся под следствием четыре человека с российского судна

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости. Полиция Южной Кореи проводит расследование в отношении четырех членов экипажа судна "Палладий", задержанного в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, сообщил РИА Новости по телефону консул России в Пусане Роман Быков.
"Задержаны четыре члена экипажа: судовладелец, капитан, старший механик и матрос", — сказал Быков. По его словам, остальные моряки находятся на своем судне в порту Пусана.
В течение 72 часов подозреваемым должно быть предъявлено обвинение. Главное из подозрений — неподчинение правоохранительным органам Южной Кореи.
Как сообщили РИА Новости в морской полиции Пусана, расследование будет завершено в среду или четверг.