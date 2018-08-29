МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина подала в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире радио "Новое Время" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — отметил он.
Чалый добавил, что запрос на покупку систем ПВО был озвучен во время встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Посол отметил, что украинская армия также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.
Поставки оружия Украине
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Киеву, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений.