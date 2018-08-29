МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Украина подала в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире радио "Новое Время" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Отмечается, что стоимость одного комплекса составляет 750 миллионов долларов. По словам посла, для нужд украинской армии планируется закупить минимум три таких комплекса.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", — отметил он.

Чалый добавил, что запрос на покупку систем ПВО был озвучен во время встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Посол отметил, что украинская армия также нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Поставки оружия Украине

Украина в 2018 году получила от Соединенных Штатов, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Киеву, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений.