Жителю Южной Кореи ампутировали руку после отравления в суши-ресторане

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жителю Южной Кореи ампутировали руку по локоть после отравления суши, сообщает New England Journal of Medicine.

Отмечается, что через 12 часов после приема пищи у 71-летнего мужчины сильно распухла левая ладонь. Такая реакция стала следствием заражения плотоядными бактериями Vibrio Vulnificus, содержавшимися в сырой рыбе. Врачи применили дренаж к распухшим участкам на руке и удалили зараженные ткани, после чего выписали больному антибиотики.

Однако лечение не помогло, и при повторном обращении к врачам — на 25-й день после отравления — выяснилось, что у мужчины образовался некроз тканей. В связи с этим медики решили ампутировать ладонь и предплечье.

Бактерии Vibrio Vulnificus (вибрионы) — возбудители смертельно опасных заболеваний. В организм человека они попадают при употреблении сырых морепродуктов или при контакте открытых ран с морской водой.