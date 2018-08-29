Жителю Южной Кореи ампутировали руку после отравления в суши-ресторане

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жителю Южной Кореи ампутировали руку по локоть после отравления суши, сообщает New England Journal of Medicine.
Однако лечение не помогло, и при повторном обращении к врачам — на 25-й день после отравления — выяснилось, что у мужчины образовался некроз тканей. В связи с этим медики решили ампутировать ладонь и предплечье.
Бактерии Vibrio Vulnificus (вибрионы) — возбудители смертельно опасных заболеваний. В организм человека они попадают при употреблении сырых морепродуктов или при контакте открытых ран с морской водой.