Трамп отреагировал на сообщения о взломе компанией из Китая сервера Клинтон

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает "большой историей" публикации в СМИ о том, что китайская компания взломала личный почтовый сервер экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

"Свежая статья: "Китай взломал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон". Они уверены, что это не Россия (просто шучу!)? Каковы шансы, что ФБР и министерство юстиции (США) правы? На самом деле очень большая история. Много секретной информации!" — написал Трамп на своей странице в Twitter

Во вторник издание Daily Caller со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания взломала частный сервер Клинтон в ее бытность госсекретарем, получив доступ практически ко всей находящейся там корреспонденции. По словам источников, кибератака на сервер госсекретаря являлась частью разведывательной операции.

Сообщается, что офис генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) обнаружил "аномалию" на сервере Клинтон еще в 2015 году. Представитель спецслужб США отказался называть название компании, но заявил, что оно известно. Другой источник заявил изданию, что фирма не являлась технологической и служила "прикрытием" для правительства Китая.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.