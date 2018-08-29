Израильский историк считает, что в Литве пытаются "забыть" о Холокосте

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Израильский историк Эфраим Зурофф, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, на своей странице в Facebook заявил, что литовские власти искажают память о Холокосте и пытаются "замолчать", что литовцы преследовали евреев еще до Второй мировой войны, пишет Sputnik Латвия.
Историк привел выдержки из документа, которые вызвали его крайнее возмущение. "Жаль, что литовские граждане были лично вовлечены в массовые убийства, организованные нацистами", — говорится в документе.
По мнению Зуроффа, в Литве предпочли забыть, что литовцы убивали евреев еще до прихода в страну нацистов. В документе обозначено, что убийства были организованы нацистами, но, как напоминает историк, им подали пример другие преступные группировки, которые преследовали евреев в 1940-1941 годах, к примеру, участники "Литовского фронта активистов".
Помимо этого, Зурофф выразил возмущение тем, что в документе отсутствуют конкретные данные о количестве литовцев, участвовавших в массовых убийствах.
Ранее Зурофф подверг резкой критике Нетаньяху, который во время визита в Литву похвалил местные власти за сохранение памяти о Холокосте. Историк назвал заявления премьера "мерзкими" и подчеркнул, что в Литве чествуют людей, которые убивали евреев. В частности, он привел в пример Адольфаса Раманаускаса, который признавался, что руководил группой людей, преследовавших евреев.