Израильский историк считает, что в Литве пытаются "забыть" о Холокосте

Солдаты осматривают подвалы, в которых во время немецкой оккупации скрывались евреи, Литва. Архивное фото

Солдаты осматривают подвалы, в которых во время немецкой оккупации скрывались евреи, Литва. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Израильский историк Эфраим Зурофф, глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, на своей странице в Facebook заявил, что литовские власти искажают память о Холокосте и пытаются "замолчать", что литовцы преследовали евреев еще до Второй мировой войны, пишет Sputnik Латвия.

Перед началом визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Литву власти страны распространили документ, в котором признали, что жители страны убивали евреев во время Холокоста.

Историк привел выдержки из документа, которые вызвали его крайнее возмущение. "Жаль, что литовские граждане были лично вовлечены в массовые убийства, организованные нацистами", — говорится в документе.

По мнению Зуроффа, в Литве предпочли забыть, что литовцы убивали евреев еще до прихода в страну нацистов. В документе обозначено, что убийства были организованы нацистами, но, как напоминает историк, им подали пример другие преступные группировки, которые преследовали евреев в 1940-1941 годах, к примеру, участники "Литовского фронта активистов".

Помимо этого, Зурофф выразил возмущение тем, что в документе отсутствуют конкретные данные о количестве литовцев, участвовавших в массовых убийствах.

"Их могло быть и двое — поскольку слово стоит во множественном числе. Так что же признают литовцы? Уж точно не то, что на самом деле происходило в Литве во время Холокоста", — уверен историк.

Ранее Зурофф подверг резкой критике Нетаньяху, который во время визита в Литву похвалил местные власти за сохранение памяти о Холокосте. Историк назвал заявления премьера "мерзкими" и подчеркнул, что в Литве чествуют людей, которые убивали евреев. В частности, он привел в пример Адольфаса Раманаускаса, который признавался, что руководил группой людей, преследовавших евреев.