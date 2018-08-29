РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Российская военная база 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированная в Южной Осетии, поднята по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Военнослужащие выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению маршей в назначенные районы. Офицеры управления округа по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова оценят действия подразделений при отработке учебных вопросов по охране и обороне военных объектов российского соединения.
Кроме того, на полигонах "Дзарцеми" и "Тарское" тактические группы соединения проведут двусторонние ротные тактические учения в ходе плановых мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.
Кроме того, по средствам связи ЮВО в режиме реального времени организован контроль за проведением тактических учений, на местах оценку РТУ дадут представители штаба военного округа.
Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники.