РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Российская военная база 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированная в Южной Осетии, поднята по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В учениях примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих и будет задействовано около 400 единиц боевой техники. Проверка продлится до конца недели", — сказал он.

Военнослужащие выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению маршей в назначенные районы. Офицеры управления округа по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова оценят действия подразделений при отработке учебных вопросов по охране и обороне военных объектов российского соединения.

Кроме того, на полигонах "Дзарцеми" и "Тарское" тактические группы соединения проведут двусторонние ротные тактические учения в ходе плановых мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения.

Решением командующего войсками ЮВО все учения в соединениях и воинских частях, независимо от масштаба (ротные, батальонные), проводятся по алгоритму проверок боевой готовности. Таким образом, мероприятия боевой готовности выполняет личный состав всего соединения или воинской части.

Кроме того, по средствам связи ЮВО в режиме реального времени организован контроль за проведением тактических учений, на местах оценку РТУ дадут представители штаба военного округа.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники.