В Мексике задержали еще одного причастного к пропаже 43 студентов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мексиканские власти задержали еще одного причастного к исчезновению 43 студентов в сентябре 2014 года в штате Герреро, сообщается заявлении МВД страны.
В заявлении отмечается, что полиция задержала в штате Коауила преступника Хуана Мигеля по прозвищу El Pajarraco ("Большая птица"), "предполагаемого участника исчезновения учеников… из Айотсинапы".
Предполагается, что Мигель участвовал в перевозке учеников в фургоне на свалку в поселении Кокула.
В июне суд мексиканского штата Тамаулипас распорядился учредить специальную комиссию, которая займется расследованием похищения 43 студентов в 2014 году.
Ранее офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил в докладе, что расследование похищения 43 студентов в Мексике на ранних этапах проводилось с использованием пыток и незаконных задержаний, которые были сокрыты властями.