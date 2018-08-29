В Мексике задержали еще одного причастного к пропаже 43 студентов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мексиканские власти задержали еще одного причастного к исчезновению 43 студентов в сентябре 2014 года в штате Герреро, сообщается заявлении МВД страны.

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины.

В заявлении отмечается, что полиция задержала в штате Коауила преступника Хуана Мигеля по прозвищу El Pajarraco ("Большая птица"), "предполагаемого участника исчезновения учеников… из Айотсинапы".

Предполагается, что Мигель участвовал в перевозке учеников в фургоне на свалку в поселении Кокула.

В июне суд мексиканского штата Тамаулипас распорядился учредить специальную комиссию, которая займется расследованием похищения 43 студентов в 2014 году.

Ранее офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил в докладе, что расследование похищения 43 студентов в Мексике на ранних этапах проводилось с использованием пыток и незаконных задержаний, которые были сокрыты властями.