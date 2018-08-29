Австрийские СМИ объяснили большую популярность Путина на Западе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в западных странах, причем среди представителей разных политических взглядов, пишет австрийское издание Der Standard.
Среди главных причин такой популярности Путина на Западе Der Standard выделяет три фактора.
Во-первых, российский лидер показывает себя как сторонник традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье. Он выступает за порядок в мире, который "погружается во все больший хаос", подчеркивает издание.
А в-третьих, австрийское издание восхищается личными качествами российского президента. Путин очень симпатичный человек, ему свойственна самоирония и остроумие, он не хвастливый, а наоборот скромный, и имеет отличное чувство юмора — именно эти качества и объясняют огромную популярность российского президента на Западе, считает издание.