Эквадор продлил режим ЧС из-за притока венесуэльских беженцев

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эквадор до 30 сентября продлил режим чрезвычайной ситуации на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы, сообщает телеканал Teleamazonas со ссылкой на главу МИД Эквадора Хосе Валенсию.
Также, по данным телеканала, власти Колумбии и Перу объявили во вторник, что создадут базу данных граждан Венесуэлы, которые въезжают в страны, находятся на их территории или выезжают из них.
Директор таможенной службы Колумбии Кристиан Крюгер заявил, что инженеры двух стран работают над созданием системы, которая позволит узнавать информацию о происходящем на пограничных пунктах "в режиме реального времени", сообщает телеканал.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.