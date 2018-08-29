ООН, 29 авг — РИА Новости. Знаменитая австралийская актриса, посол доброй воли ООН Кейт Бланшетт, посетившая Бангладеш, где встретилась с мусульманами-рохинджа, призналась, что глубоко потрясена увиденным и историями беженцев.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

"Я принимаю участи в этом заседании не как эксперт, а как свидетель, как человек, как мать, которая видела происходящее, и я уже не смогу об этом забыть", — сказала Бланшетт на заседании Совбеза ООН, посвященного проблеме Мьянмы.

Бланшетт в своем выступлении рассказала историю беженки, которой пришлось спасаться бегством с сыном на руках, ее мужа забрали военные, "у нее на глазах убили дядю, из-за этого она бежала".

Актриса отметила, что подобные истории никого не могут оставить равнодушными. Она поблагодарила власти Бангладеш за оказываемую помощь беженцам, но, подчеркнула она, "потребности рохинджа намного больше, и потому им нужна международная поддержка".