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Убийство и беспорядки в Германии. Среди пострадавших — русский

(обновлено: 08:36 29.08.2018)
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© REUTERS / Matthias RietschelУчастники акции протеста в Хемнице, Германия. 27 августа 2018Участники акции протеста в Хемнице, Германия. 27 августа 2018
© REUTERS / Matthias Rietschel

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. В Хемнице (бывший Карл-Маркс-Штадт, Саксония) продолжаются волнения, вызванные конфликтом с ближневосточными мигрантами: в стычке с ними один человек погиб и пострадали двое. На следующий день после инцидента сотни правых радикалов вышли на улицы, призывая "вернуть город себе" и отправить канцлера Ангелу Меркель в отставку. В столкновениях с полицией ранения получили еще шестеро. В Германии пытаются понять, почему добропорядочные немцы готовы поддержать радикально настроенных соотечественников.

Местные против пришлых

Полиция во время акции протеста в Хемнице, Германия. 27 августа 2018
© AFP 2018 / Dpa/Sebastian Willnow
В Хемниц для участия в протестах съезжаются правые экстремисты
Органы правопорядка скупо и даже путано комментируют события, приведшие к взрыву негодования. По распространявшимся в Сети сведениям, в ночь на воскресенье выходцы из арабских стран (22-летний сириец и 23-летний беженец из Ирака) ввязались в драку с 35-летним Даниэлем Хиллигом — у него кубинские корни, но он родился и учился в Германии. Даниэлю попытались помочь двое прохожих — 33 и 38 лет. Хиллинг скончался на месте от множественных ножевых ранений, его заступники находятся в больнице. Всего в стычке участвовало более десяти человек.

Одним из двух пострадавших оказался гражданин России. Посольство назвало только его имя — Дмитрий М. Состояние Дмитрия оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. С ним планируют встретиться сотрудники российской дипмиссии.

© AFP 2018 / Odd AndersenУчастники акции протеста в Хемнице, Германия. 27 августа 2018 года
© AFP 2018 / Odd Andersen
Участники акции протеста в Хемнице, Германия. 27 августа 2018 года

В воскресенье вечером на улицы Хемница вышло около восьмисот человек, в том числе футбольные фанаты (погибший был болельщиком). Собравшиеся скандировали "Высылки! Высылки!", имея в виду беженцев с Ближнего Востока. Звучали нацистские приветствия. Требовали отставки Меркель, именно она осенью 2015 года единолично приняла решение впустить в Германию около миллиона сирийских переселенцев. 

Антифашисты против радикалов 

Беженцы на вокзале Келети в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Мигранты дробят Запад — теперь уже официально
Вскоре в Хемниц начали прибывать антифашистские группы. В противовес правым экстремистам левые провели собственные акции, которые возглавили представители партии Die Linke. Власти города опасались новых столкновений, теперь уже между этими группами. 

Журналисты Sputnik Deutschland на месте попробовали разобраться в происходящем, пообщавшись с представителями и левых, и правых. "Яростная толпа из сотен людей прошла по городу. Полиция не смогла отреагировать оперативно. Были нападения на сотрудников органов правопорядка. В этой толпе каждому иностранцу желали смерти, все это приняло устрашающие масштабы", — не скрывает эмоций глава местного представительства левой партии Die Linke Тим Детцнер. 

По его словам, досталось даже британскому школьнику — его музыкальная группа собиралась выступить на Дне города в воскресенье, но концерт не состоялся. "Во многих СМИ сообщалось, что праздник отменили из-за разбушевавшейся правоэкстремистской толпы. Это не так, торжества отложили, чтобы продемонстрировать сострадание к погибшему",  — рассказал Sputnik пресс-секретарь отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Хемнице Тино Шнеегасс. 

По мнению Шнеегасса, причина столкновений в городе — неудовлетворительная работа мэра Барбары Людвиг, представляющей социал-демократов, дружественных мигрантам. "В городском совете обсуждали установку на улицах камер наружного наблюдения. Практически каждый день мы узнаем о нападениях сексуального характера и других преступлениях. Но видеоконтроль так до сих пор и не ввели. Госпожа Людвиг несет полную ответственность за это, она должна покинуть свой пост", — уверен Шнеегасс.

Власти ФРГ осудили выступления в Хемнице. "Германия не приемлет самосуда, распространения ненависти и подобных сборищ, не приемлет охоту на ведьм в отношении людей, которые выглядят иначе или приехали из других мест", — заявил представитель правительства Штеффен Зайберт. Берлин предпочел увидеть в произошедшем не протест против миграционной политики, а всплеск немотивированного правого экстремизма.

Кто в городе главный? 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Альтернатива для Германии" подала в суд на Меркель
В Хемнице давно усиливается межэтническое напряжение. Город, расположенный в экономически неблагополучной части страны, принял мигрантов в два с половиной раза больше среднего показателя по Германии. Трудности в интеграции приезжих сопровождались ростом статистики уголовных происшествий. Весной и летом произошли нападениях на девочек-подростков и случаи насилия. По сведениям газеты Bild, из-за этих криминальных историй местные жители, например, стали реже ходить в плавательные бассейны.

На этом фоне местные ультраправые группировки приобретают популярность. Наиболее заметные — Caotic Chemnitz и Pro Chemnitz. Именно их активисты вышли на улицы 26 и 27 августа. Радикалы провели показательный флешмоб, координируемый через социальные сети, и оттеснили традиционных националистов — движение PEGIDA и "Альтернативу для Германии" (АдГ). Те организовали собственные акции, закончившиеся без происшествий. Однако вылазка экстремистски настроенных молодчиков вызвала страх у этнических меньшинств Хемница, заявивших об угрозе своей безопасности.

© AFP 2018 / Dpa/Sebastian WillnowПолиция во время акции протеста в Хемнице, Германия. 27 августа 2018 года
© AFP 2018 / Dpa/Sebastian Willnow
Полиция во время акции протеста в Хемнице, Германия. 27 августа 2018 года

"Власти и системные СМИ отказываются выразить соболезнования близким убитого немца и пытаются представить выступления граждан как всплеск правого радикализма. Одновременно они мотивируют леворадикальные группировки всячески препятствовать народным протестам", — делится мнением в разговоре с РИА Новости кандидат в депутаты бундестага от АдГ, уроженец Казахстана Евген Шмидт.

Он подчеркивает, что это не первое выступление граждан против разгула криминала со стороны мигрантов на территории бывшей ГДР. Здесь люди более критично относятся к миграционной политике правительства Меркель. "Ситуация накаляется", — предупреждает Шмидт. На субботу в Хемнице запланированы новые крупные демонстрации.

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