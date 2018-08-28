Орбан назвал условие для безопасности Евросоюза от мигрантов

РИМ, 28 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от успеха действий главы МВД Италии, вице-премьера Маттео Салвини в области миграционной политики в настоящее время зависит безопасность ЕС.

"От успеха Салвини зависит безопасность Евросоюза. Мы просим его не отступать назад. В целях защиты границ мы готовы оказать любую возможную помощь", — заявил во вторник вечером Орбан в ходе совместной пресс-конференции с Салвини по итогам встречи в Милане. Прямую трансляцию пресс-конференции вел новостной телеканал RaiNews24.

"Мы пришли к согласию по самому важному пункту – по миграции. Венгрия продемонстрировала, что она может быть остановлена. Говорили, что это невозможно, однако Венгрия показала, что это возможно, как в юридическом, так и в физическом плане", — подчеркнул венгерский премьер. По его словам, Венгрия показала, что наземные границы можно защитить от миграционных потоков, а Италия сейчас демонстрирует, что это возможно сделать также на море.

В свою очередь Салвини, говоря о миграционной проблеме, заявил, что "мы близки к историческому повороту для будущего Европы". Он отметил, что в ближайшее время состоится целая серия встреч итальянских руководителей с их иностранными коллегами, в ходе которых будет обсуждаться и миграционная проблема. "Мы ведем внешнюю политику на 360 градусов. Мы рассчитываем не иметь врагов в мире, чтобы обеспечить подъем экономики", — сказал Салвини и обратил внимание, в частности, на контакты с США, Россией и Китаем.

Вице-премьер также указал, что изменение основополагающих соглашений ЕС, причем не только в области миграции, является одной из важных задач нынешнего правительства Италии.

"Мы близки к договоренности с Германией по так называемым "вторичным мигрантам", — сообщил Салвини. Он также призвал президента Франции Эммануэля Макрона "не давать уроки иностранным правительствам", а изменить свою миграционную политику и, в частности, открыть доступ для мигрантов, находящихся в Италии, на французскую территорию. "Если он подаст хороший пример, мы можем попросить об этом затем и другие страны", — подчеркнул Салвини.

Встреча в Милане Орбана и Салвини, которые известны своей жесткой позицией по миграционной проблеме, вызвала неоднозначную общественную реакцию на Апеннинах. По случаю этого события в северной столице Италии прошла массовая манифестация протеста, в которой приняли участие представители ряда оппозиционных партий, профсоюзов, общественных организаций, занимающихся защитой прав беженцев.