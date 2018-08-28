КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Украина официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве до 30 сентября, сообщил агентству "Украинские новости" глава МИД Украины Павел Климкин.

Во вторник в ходе совещания с украинскими послами в иностранных государствах президент Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищённой к прекращению действия договора. Он призвал МИД внести необходимые документы для начала этого процесса.

"Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано — до 30 сентября", — сообщил министр. В сообщении говорится, что действие договора автоматически продлевается на десять лет с 1 апреля 2019 года, если Украина не уведомит Россию о желании его прекратить до 30 сентября.

Глава МИД не пояснил, почему речь идет о денонсации целого документа, тогда как ранее Киев заявлял о намерении прекратить в одностороннем порядке действие отдельных положений договора. "Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией", — добавил Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Позже президент пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе. Также же МИД заявил, что Украина должна до 30 сентября решить вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.