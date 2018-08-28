В Китае призвали заключить договор по контролю над оружием в космосе

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Китай призывает как можно скорее заключить многосторонний договор по контролю над вооружениями в космическом пространстве, говорится в опубликованном на сайте МИД позиционном документе КНР к 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Правительство Китая выступает за мирное использование космоса, выступает против размещения оружия и гонки вооружений в космическом пространстве", — говорится в документе.

Китайская сторона напомнила, что ранее Пекин и Москва совместно представили на рассмотрение женевской Конференции по разоружению проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Отмечается, что в ответ на возникшие у ряда стран вопросы КНР и РФ также предоставили рабочий документ по проекту договора.

"Китай призывает Конференцию по разоружению как можно скорее заключить многосторонний договор по контролю над вооружениями в космическом пространстве, основанный на проекте, предложенном Россией и Китаем", — подчеркивается в документе.

Китайская сторона считает, что это необходимо для эффективного поддержания мира и безопасности в космическом пространстве.