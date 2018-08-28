Аксенов прокомментировал ситуацию вокруг водоснабжения Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не видит смысла вести переговоры с нынешними украинскими власти по возобновлению поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее Аксенов сообщал, что специалисты разработают программу водоснабжения Крыма — водный каркас полуострова.

"Там пока не с кем договариваться. Это поле полностью от нормальных людей зачищено", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

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