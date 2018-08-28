ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Мария Табак. Посольство России в Великобритании вновь призвало британские власти соблюдать международное законодательство и предоставить РФ все имеющиеся сведения об инциденте с Сергеем и Юлией Скрипаль.

"Вынуждены вновь констатировать, что в отсутствие какой-либо официальной информации о ходе расследования инцидента в Солсбери британские СМИ продолжают публиковать многочисленные слухи и утечки, которые невозможно проверить… Вновь призываем британские власти начать наконец соблюдать свои международные обязательства и предоставить России все имеющиеся у них сведения об инциденте, а также запустить транспарентное расследование с участием российских экспертов", — заявил журналистам пресс-секретарь посольства, комментируя появившиеся во вторник публикации о том, что к расследованию ЧП в Солсбери якобы были привлечены эксперты, специализирующиеся на распознавании лиц с записей камер видеонаблюдения.

Дипломат отметил, что комментарии британским СМИ дают не официальные представители правоохранительных органов, знакомые с ходом следствия, а лица, которые не имеют к нему ни малейшего отношения: некие "независимые эксперты", отставные сотрудники полиции и прочие.

"Растиражированная здесь информация о том, что для идентификации "сотрудников российской разведки" были привлечены некие "специалисты по распознаванию лиц", якобы участвовавшие еще в расследовании массовых беспорядков в Лондоне в 2011 году, на деле свидетельствует лишь о том, что никаких новых данных у британской стороны до сих пор нет. Подобные вбросы – наглядное свидетельство проводимой официальным Лондоном линии на то, чтобы искусственно "подогнать" еще продолжающееся расследование под озвученные в первые дни после инцидента утверждения о виновности России в отравлении Скрипалей. При этом британская сторона держит в тайне действительно важную информацию, в том числе о состоянии здоровья и местонахождении пострадавших российских граждан", — отметил пресс-секретарь.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.